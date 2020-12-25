Сегодня, 25 декабря, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Без осадков.Температура воздуха ночью будет минус 25 – 28 градусов, днем – минус 24 – 25. Вечером столбики термометров покажут 24 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.25 декабря отмечается день памяти святителя Спиридона, чудотворца. Это самый холодный день декабря — солнцеворот: «Солнце переходит на другой бок». Этот день определяет характер всей зимы. Если солнышко на Спиридона – дни на Святках (7 – 19 января) будут ясными, а Новый год будет морозным, а если хмуро и на деревьях иней – быть Новому году теплым и пасмурным. Если ночь ясная, зима будет холодная, а лето жарким; если ночь темная – зиме быть теплой, а лету – пасмурным.