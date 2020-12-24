Тюменские офтальмологи вернули пациентке четкость зрения и исправили косоглазие после травмы, которую та получила 13 лет назад. Местные специалисты провели по-настоящему ювелирную работу, теперь женщина снова с удовольствием смотрит в зеркало.В 2007 году Надежда помогала мужу менять железную дверь. В какой-то момент сверло сломалось и кусочек металла отскочил ей в глаз, сместив хрусталик. В тот же день инородное тело извлекли, однако из-за развившихся травматической катаракты и косоглазия женщина практически ослепла на один глаз.В другом регионе ей поставили искусственный хрусталик и частично восстановили зрение, но двоение в глазах и косоглазие не давали спокойно жить. После нескольких курсов лазеротерапии врачи заявили, что ничем не могут больше помочь, и Надежда смирилась со своей проблемой. Однако спустя 12 лет женщина все же решилась вновь попробовать вернуть зрение и эстетическую форму глаза.– Мы предложили оперативное лечение в диспансере. Во время операции удалось найти проблемную мышцу, подшить ее. Это была ювелирная работа: нужно было очень точно рассчитать градус, чтобы поставить глаз на место. Нам удалось устранить косметический дефект: глаз стоит ровно, а также удалось убрать двоение, – рассказала офтальмолог хирургического отделения областного офтальмологического диспансера Елена Забурева.В настоящее время адаптация продолжается, так как после стольких лет нужно время, чтобы мозг привык смотреть обоими глазами одинаково. Но уже сегодня Надежда признается, что ее очень радует отражение в зеркале.