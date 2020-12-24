Приоритетный инвестиционный проект по глубокой переработке древесины, который направлен на создание современного высокотехнологичного лесоперерабатывающего комплекса к 2023 году, реализуется в Исетском районе с 2017 года. Проект реализует компания «ТехноМодель»: объем инвестиций составит 330 млн рублей, планируется организовать 260 новых рабочих мест.Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в ноябре 2020 года, в рамках исполнения поквартального графика реализации инвестпроекта, компания ввела в эксплуатацию:- административное здание;- цех распиловки крупномерной древесины;- здание лесопильного цеха;- здание гаражей и ремонтной базы;- линии распиловки крупномерной древесины ленточными пилорамами производительностью 3,5 тыс. кв. м продукции в год;- линии лесопиления KRAFTER производительностью 30 тыс. кв. м продукции в год;- линии лесопиления WALTER производительностью 18 тыс. кв. м продукции в год.В 2021 году планируется запустить пеллетное оборудование общей производительностью 36 тыс. тонн продукции в год.