Прокурор Тюменской области Владислав Московских выслушал жалобы жителей Уватского района. Личный прием состоялся накануне, 23 декабря.По информации пресс-службы ведомства, местные жители обратили внимание прокурора на недостаточность мусорных контейнеров в селе Уват, на отлов бездомных собак. Есть проблема и с выделением доступных лесных участков для заготовки древесины для нужд населения.Также стало известно, что в лесах не проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, в результате чего происходит распространение очагов шелкопряда. Еще жительница села Уват пожаловалась на невозможность оформления прав на земельный участок в связи с установлением зоны затопления в селе.– Обращение заявительницы из поселка Першино послужило поводом для выезда Владислава Московских в этот поселок, где актуальной проблемой является вопрос строительства новой современной школы взамен деревянной, а также отсутствие спортивного зала. Также он посетил школу в селе Демьянское, в которой в настоящее время ведется капитальный ремонт кровли, – добавили в ведомстве.В администрации Демьянского сельского поселения Московских принял двух заявительниц, которые пожаловались на ненадлежащее качество воды и отсутствие давления воды на одной из улиц. Прокурор региона поручил провести тщательные проверки по всем обращениям.