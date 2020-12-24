В селе Горнослинкино Уватского района достроили новую школу на 60 учебных мест, которую возвели в рамках национального проекта «Образование». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, сейчас идет подготовка документов для ввода в эксплуатацию.Все строительные работы в школе уже завершены. Капитальное здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров рассчитано на 60 учащихся. В нем появятся 7 учебных кабинетов, 2 начальных класса и группы для продленки. В правом крыле здания разместится спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек, душевыми и санузлами.Отметим, что школа в Горнослинкино – вторая строящаяся в Уватском районе. Другую школу строят в селе Уват, проектной мощностью на 360 учебных мест. Сейчас в регионе продолжают строить 10 школ, часть из которых находится в сельской местности и в труднодоступных отдаленных территориях.Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в деревне Ушакова поселка Молодежный Тюменского района завершилось строительство новый школы. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, здание возвели всего за год. Контракт заключили в декабре 2019 года, а месяц спустя рабочие вышли на строительную площадку.