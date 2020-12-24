В селе Киево Ялуторовского района завершились работы в детской школе искусств, уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в новом здании появятся музыкальное и хореографическое отделения и классы изобразительного искусства. На все про все ушло более 8,4 миллиона рублей.Контракт на строительство детской школы искусств заключили в сентябре 2019 года, срок работ по контракту – 14 месяцев. В школе могут учиться до 80 учеников, а единовременная пропускная способность с учетом вместимости концертного зала составит 144 человека.Общая площадь здания – более 900 кв. м. Здесь разместятся концертный зал вместимостью 97 человек с костюмерной, зал для занятий хореографией, раздевалки с душевыми, кабинеты для индивидуальных и групповых занятий творчеством – живописью, прикладным искусством, скульптурой и керамикой, а также помещения для обжига керамических изделий. Для посетителей предусмотрена наземная парковка, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.Напомним, детскую школу искусств в Киево открыли 2 декабря 1989 года, так что в 2019 году она отметила 30-летие. За время существования воспитанники школы не раз становились победителями и лауреатами областных и всероссийских конкурсов.