В Тюменском районе в 2020 году проведены масштабные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, в 57 населенных пунктах отремонтировали 163 объекта, общей протяженностью более 70,71 км дорог. А именно: это 163 улицы в 20 муниципальных образованиях.Большое внимание власти уделили качеству дорожного покрытия в сельской местности. Например, в Московском муниципальном округе (поселки Московский и Утешевский, село Гусево, деревни Дербыши, Дударева, Ожогина, Падерина, Патрушева и Посохова) отремонтировали более 16 км дорог. Три улицы покрыли щебенкой, остальные – асфльтом.В 2020 году также отремонтировали 16,5 км автодорог общего пользования местного значения, а это 22 улицы в шести муниципальных образованиях: Винзилинском, Каменском, Мальковском, Московском, Переваловском и Успенском. Завершились работы по строительству тротуаров в Московском (2,5 км) и Червишевском (более 13 км) муниципальных образованиях.Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», всего в 2020 году в Тюменской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» велись работы на 209 объектах общей протяженностью 189,88 км.