В деревне Ушакова поселка Молодежный Тюменского района завершилось строительство новый школы. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, здание возвели всего за год. Контракт заключили в декабре 2019 года, а месяц спустя рабочие вышли на строительную площадку.Новая школа в деревне Ушакова – аналогична построенной и открытой в 2020 году школе в микрорайоне Казарово в Тюмени и строящейся школе в селе Уват. Общая площадь здания составит более 8 тысяч квадратных метров. Здесь появятся учебная и общешкольная зоны для младше- и старшеклассников, необходимые кабинеты для учебных занятий, а также для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий. Главный вход оборудован пандусом, чтобы маломобильные люди смогли без труда войти в здание.Строительство школы в Молодежном – долгожданное событие для всех жителей Молодежного. Раньше, чтобы посетить школу, детям приходилось ездить за несколько километров в старую школу в село Перевалово.- В наших планах, чтобы дети Молодежного учились в своей поселковой школе, - отметил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.Сейчас готовятся все необходимые документы, чтобы ввести школу в эксплуатацию.Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» построено шесть школ, в 2021 году запланирован ввод еще 6 школ в Тюменской области. В проектировании находится еще 29 объектов образования.