Студенты тюменских медицинских колледжей, которые проходили практику в медучреждениях в ноябре 2020 года, получили выплаты за помощь врачам во время пандемии коронавируса. Инициатива реализована в рамках исполнения поручений президента РФ и исполнения решений Федерального ОперШтаба.В соответствии с постановлением правительства Тюменской области специальные социальные выплаты для студентов предусмотрены по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования в профессиональных образовательных организациях Тюменской области. При этом студенты должны пройти практику во время распространения коронавируса, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.Специальные социальные выплаты предусмотрены для студентов медицинских колледжей в период прохождения практики в условиях распространения ковида в ноябре-декабре 2020 года. Сумма выплаты составляет 7 тысяч рублей в месяц.В ноябре 2020 года выплаты получили более 600 студентов-медиков из тюменского, тобольского и ишимского медицинских колледжей. Те студенты, которые пройдут практику в декабре, получат выплаты не позднее 25 декабря 2020 года.