Заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства региона Сергей Шустов встретился на прошлой неделе с руководителями строительных организаций. Повод для встречи – подведение итогов 2020 года и озвучивание планов на предстоящий 2021-й.Замгубернатора поблагодарил застройщиков за непростую работу в условиях пандемии коронавируса. По его словам, они не только сохранили объемы ввода жилищного строительства, но и оперативно перестроились на новые условия труда с соблюдением всех санитарных норм.- Благодаря вашей работе нам удастся достигнуть установленных Минстроем России показателей по вводу жилья в 2020 году. По итогам года мы ожидаем в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ввода 1 млн 474 тысяч кв. м, - подчеркнул Сергей Шустов, отметив, что в 2021 цифра для Тюменской области увеличится до 1,56 млн квадратных метров.Что касается строительства социальных объектов, то в 2021 году в Тюменской области планируется построить 6 школ, а это более 4,2 тысяч мест для школьников. В этом году построено 7 школ общей вместимостью более 2-х тысяч. Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году введут в эксплуатацию 7 детских садов, тогда как в этом открылось три новых детских сада.Как отметил начальник управления градостроительной политики Александр Фролов, для получения разрешения на строительство эталонного объекта необходимо пройти 4 процедуры за 46 дней.- Была проделана огромная работа по снижению административной нагрузки на застройщиков Тюменской области. Восемь лет назад необходимо было пройти порядка 30 процедур, которые занимали 360 дней. Сегодня сроки сокращены в разы, и более того, все услуги доступны в электронном виде, - подчеркнул Александр Фролов.