Мобильный медицинский комплекс (ФАП на колесах), купленный по нацпроекту «Здравоохранение», курсирует по отдаленным селам и деревням Бердюжского района. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ФАП не уступает стационарным фельдшерско-акушерским пунктам и очень удобен в использовании. В одной половине автобуса установлен флюорографический цифровой аппарат, в другой организован акушерский кабинет и кабинет приема врача.Преимущество мобильного комплекса оценили жители деревни Карьково, население которой составляет всего 76 человек. Бригада в составе: терапевта, хирурга, врача ультразвуковой диагностики, акушерки, фельдшера и медицинской сестры осмотрели половину жителей маленькой деревни. На приём к специалистам пришли, в основном, пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями. Каждому из них медики провели комплексное обследование с соблюдением всех санитрно-эпидемиологических норм.Пациентам выполнили электрокардиограмму, 13 человек прошли УЗИ органов брюшной полости, 19 женщин осмотрела акушерка. У всех пациентов взяли анализы на лабораторное исследование. Четырем из них откорректировали лечение, двоих отправили на лечение в Бердюжскую больницу.По словам заведующей Бердюжской районной больницы Елены Рыхлицкой, передвижной ФАП дает возможность жителям отдаленных сельских территорий получить качественную первичную медико-санитарную помощь на месте.- Опыт выездной работы мы будем продолжать и развивать, поскольку своевременная диагностика патологий способствует эффективности лечения, а значит, наши пациенты будут жить активно и долго, - отметила она.