Строительство новой школы в Тюмени продолжается в районе сквера «Комсомольской». Прежнее здание образовательного учреждения снесли ещё весной, т.к. оно было признано аварийным. Школу строили ещё в 1959 году, поэтому она перестала отвечать требованиями безопасности и комфорта для учащихся.Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, проектная мощность новой школы составит 1101 учебное место, а площадь – более 18 тысяч «квадратов» (в пять раз больше прежней). Проект школы разрабатывался с использованием проектной документации «Строительство школы на 1200 учебных мест в 4-м Заречном микрорайоне г. Тюмень», которая открылась в октябре 2020 года в рамках нацпроекта «Образование».Сейчас подрядчик обустроил фундамент и приступил к кирпичной кладке коробки здания. Оно будет состоять из трех блоков, которые сообщаются между собой на уровне всех этажей. В первом блоке будут учиться старшеклассники, в третьем – ученики младших и средних классов, а во втором разместятся спортзал, актовый зал, библиотека, административные и вспомогательные помещения. Наполняемость учебных классов составит 25 человек, кабинетов информатики – 12 человек, лингафонных кабинетов – 12-25 человек, кабинетов труда – 12 человек.Также на территории школы появится физкультурно-спортивная школа с площадками для мини-футбола, хоккея, баскетбола, волейбола, спортивного комплекса ГТО, беговой дорожкой и ямами для прыжков в длину.Завершение строительства запланировано на второй квартал 2022 года.