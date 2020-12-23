Тюменские дети из льготных категорий получат от губернатора Тюменской области Александра Моора около 27 тысяч новогодних подарков. Как сообщили в региональном департаменте социального развития, сладкие наборы производства кондитерской фабрики «Квартет» с добрыми пожеланиями от главы регионы вручат:- детям-инвалидам в возрасте от 2 до 18 лет;- детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, детям, которые воспитываются в замещающих семьях. Возраст – от 2 до 18 лет;- малоимущим многодетным семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 2 до 18 лет (семейный подарок).Самим семьям обращаться никуда не нужно. Если ребенок посещает детский сад или школу, подарок передадут туда. Кстати, вручение подарков льготным категориям уже началось.Если ребенок не посещает образовательное учреждение, новогодние подарки передадут через учреждения социального обслуживания по месту жительства. В Тюмени это: «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»» (ул. Амурская, 150) и «Областной центр реабилитации инвалидов» (ул. Червишевский тракт, 64а, 3-й этаж). По вопросам выдачи подарков в других муниципалитетах Тюменской области нужно обращаться в учреждение соцобслуживания по месту жительства.