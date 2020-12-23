В Тюмени в районе улиц Зелинского и Менделеева продолжают строить школу на 1200 мест, в рамках национального проекта «Образование». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, школа строится по проекту, который включен Минстроем в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. Подобные школы уже открыты в микрорайоне «Ямальский – 2», в 4-м Заречном микрорайоне и в районе улицы Бориса Житкова в Тюмени, а также в 15 микрорайоне Тобольска.Общая площадь здания составит более 20 тысяч квадратных метров. Учебные заведения поделены на три блока. В первом будут учиться школьники среднего звена и старшеклассники, во втором – младшеклассники, а в третьем появятся столовая, спортзал, библиотека, актовый зал и администрация. На прилегающей к школе территории появятся: беговая дорожка и турники.Работы идут по графику: сегодня строители возвели коробки здания, установили наружные инженерные сети и завершили кровельные работы. Внутри здания ведется черновая и чистовая отделка, специалисты монтируют внутренние инженерные сети и лифты.Строительство школы завершится во втором квартале 2021 года.Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в регионе ежегодно вводят в эксплуатацию не менее трех школ. Причем строят их не только в крупных городах региона, но и в сельских поселениях.