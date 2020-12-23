В Тюменской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года 2020», в котором приняли участие социальные предприниматели Тюменской области и социально ориентированные НКО. Они представили свои проекты в сфере соцобслуживания, реабилитации, образования, культуры и других сфер.Проекты оценивали по актуальности, социальному эффекту, экономическому потенциалу и устойчивости, инновационности и информационной открытости. Учитывая то, что наиболее удачные бизнес-модели отбираются для дальнейшего масштабирования по всей России, это очень важно для реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, отбор проектов проходит в два этапа. Первый – региональный, организатором которого выступил Центр инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», который работает в регионе с 2017 года. Экспертная комиссия выделила лидеров регионального этапа, подсчитав итоговые баллы.1 место — Служба социальной помощи «Сиделки Сибири» (Тюмень) и комплекс локомоторной терапии в безопорном состоянии для проведения автоматизированной восстановительной терапии пациентов с нарушением двигательной функции «Крисаф» (Тюмень)2 место — проект «Эбием» (Ялуторовск), АНО «Медиаполис» (Тюмень), Школа программирования и дизайна для детей CODDY (Тюмень), «Тюменский центр кинезитерапии», проект «Здоровые родители» 60+ (Тюмень).3 место — Коррекционно-развивающий центр «Софья», проект «КРОШ» (Тюмень), проект по рециклингу вещей «Чулан» (Тюмень), косторезная мастерская «7 Мамонтов» (Тобольск), обсерватория «Старая башня» (с. Червишево Тюменской области).Организатором конкурса является Российский государственный социальный университет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и АНО «Россия – страна возможностей».