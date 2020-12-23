Тюменская область поддерживает законопроект о комплексном развитии территорий, который приняла сегодня, 23 декабря, в третьем чтении Госдума. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, принятие такого законопроекта давно назрело.По закону исполнение программ развития городских территорий позволяет комплексно обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники. Комплексное развитие территорий реализуется по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.В Тюмени больше 300 многоквартирных домов, которые построены с 1957 по 1968 годы. Это примерно 1,15 млн квадратных метров или 21 тыс. жилых помещений. Все они давно износились и требуют серьезных затрат по содержанию. Устарели архитектурный облик и функциональное назначение.- Отдельные дома строились в советское время хозяйственным способом, при отсутствии должного контроля. С учетом обветшания эти дома могут представлять угрозу жизни проживающим в них людям. У нас уже был опыт введения режима ЧС и оперативного расселения подобных домов из-за возможности их обрушения. Это повлекло существенные непредвиденные расходы бюджета, ведь речь идет о сотнях миллионов рублей. Сейчас такие средства изыскать будет сложно, - отметил Александр Моор.Закон позволит регионом обновить существующую застройку с учетом мнения населения, проведения планомерной работы по созданию благоприятных условий проживания граждан, снижению роста объемов аварийного и ветхого жилья.