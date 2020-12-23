Социально ориентированная модель газификации, которая действует в Тюменской области, будет доработана и адаптирована на федеральном уровне, чтобы применить её по всей России. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. По его словам, в 2020 году региональная программа газификации выполнена в полном объеме, создано 250 километров сетей.- К концу 2020 года уровень газификации в Тюменской области составит 96,9%, а наш опыт газификации признан лучшей практикой в Российской Федерации, – отметил Вячеслав Вахрин.Чтобы исполнить поручения президента РФ, направленные на внедрение социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения страны, Тюменскую область определили пилотной зоной. Это необходимо для дальнейшего совершенствования модели газификации и проработки нормативных правовых актов.Как отметил замгубернатора, газификация увеличивает инвестиционный потенциал муниципалитетов и населенных пунктов. Тюменская область – регион, который больше всего подготовлен к переходу от регулирования цены на газ к рыночным механизмам и созданию условий для недискриминационного доступа независимых поставщиков газа к сетевой инфраструктуре.- Эксперты считают, что дерегулирование может привести к примерно десятипроцентному снижению цены на газ с последующими колебаниями около этого уровня с учетом сезонного спроса. Это тоже существенно улучшит инвестиционный климат, так как энергетические ресурсы занимают важное место в себестоимости любого производства. По сути дела, это борьба за эффективную экономику, – подчеркнул он.