Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в заседании Государственного совета Российской Федерации. Первое заседание в новом конституционном статусе и обновленном составе завтра, 23 декабря, проведет президент страны Владимир Путин.– В ходе совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам будет рассмотрен вопрос реализации Указа Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», – пояснили в оперативном штабе.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сложившаяся в Тюменской области экономическая ситуация из-за коронавируса требует пристального внимания органов власти. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на онлайн-заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, которое прошло на минувшей неделе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлександр Моор: финансирование мер поддержки экономики должно проходить в рамках бюджетаГлава региона прокомментировал сложившуюся в регионе экономическую ситуацию (подробнее)