На улице Энергетиков в Заводоуковске накануне, 22 декабря, вечером 24-летний водитель Nissan Note не уступил дорогу пешеходам. В результате произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.Молодой человек сбил женщину и ее 15-летнюю дочь. Несовершеннолетняя погибла, ее мать получила травмы и находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело.– Прокурор региона Владислав Московских взял на контроль расследование обстоятельства смертельного ДТП. Он поручил Заводоуковской межрайонной прокуратуре провести проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике ДТП и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.