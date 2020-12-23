В Тюменской области МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Так, уже завтра, 24 декабря, на юге региона ожидается начало периода с низкими температурами воздуха. Так, температура резко понизится в Уватском районе – до минус 24 – 29 градусов, в северных районах днем – до минус 19 – 24.– 25 декабря морозы усилятся на всей территории области до минус 26 – 31, при прояснении – до минус 37 градусов. Дневной максимум ожидается от 22 до 27 градусов ниже нуля, местами – до минус 29 – 34, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.Что касается субботы, 26 декабря, то ночью при прояснении местами будет минус 30 – 35 градусов, в западных районах температура наружного воздуха немного повысится. Днем ожидается минус 20 – 25 градусов, в западных районах прогнозируется ослабление морозов до минус 14 – 19 градусов.