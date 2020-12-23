В Тюменскую область поступило 1 142 дозы вакцины от COVID-19. Местным жителям рассказали о противопоказаниях к вакцинации.– Общие противопоказания для I и II этапов – это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ-вакцинацию проводят после нормализации температуры. Сюда же входит беременность и период грудного вскармливания, а также возраст до 18 лет, – рассказали в оперштабе.Противопоказаниями для введения компонента II (для проведения II этапа) являются тяжелые поствакцинальные осложнения на введение компонента I вакцины. Например, анафилактический шок, судорожный синдром, температура выше 40 градусов и пр.Стоит отметить, что поставки вакцины от коронавируса федеральные. Как только производят необходимое количество, их распределяют по регионам и доставляют.