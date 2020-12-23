В Тюменской области завершено расследование в отношении бывшего начальника отдела администрации Нижнетавдинского района. Мужчину обвиняют в получении крупной взятки.Следователи рассказали, что обвиняемый входил в состав комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации района. Летом 2018 года проводился аукцион, где определяли поставщика работ по перевозкам на сумму 90 миллионов рублей. Его выиграл участник, подавший заявку со снижением цены контракта.– Однако такие условия бизнесмену не были выгодны, и он предложил чиновнику за взятку отменить результаты аукциона и провести открытый конкурс с максимальной стоимостью контракта. Тот согласился и выполнил условия предпринимателя. После выигранного снова конкурса мужчина передал обвиняемому топливную карту крупной сети АЗС с безлимитным количеством бензина, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.На момент поимки чиновник успел израсходовать бензина на сумму около 190 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.