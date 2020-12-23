В Тюменской области скончались четверо мужчин с коронавирусом. Возраст умерших составляет от 37 до 66 лет.– Несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека: мужчина, 60 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 66 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной абсцедирующей пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 61 год, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 37 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 190 пациентов с ковидом, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 166 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 22 084); 159 человек выздоровели (за весь период – 20 703); девять детей заболели (из общего числа заболевших); 15 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 7 548 человек остаются под медицинским наблюдением; 969 человек находятся на перевахтовке.