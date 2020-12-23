Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 166 и составило 22 084 человек.За последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 549 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 447 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 933 753 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 52 461 летальный исход, выздоровело 2 343 967 человек.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сотрудники местного управления Роспотребнадзора продолжают контролировать соблюдение организациями мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Так, в декабре ими проверено 318 объектов, из них в 103 выявлены нарушения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Тюмени Роспотребнадзор закрыл бары, пекарни и спортзалВсего за декабрь проверено 318 объектов (подробнее)