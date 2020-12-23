В Тюмени на фасаде здания Дворца творчества и спорта «Пионер» появилась мемориальная доска в память об Артуре Ольховском. Именно здесь он основал детскую организацию «Республика неугомонных».– Без него не было бы всего того, что сделано в этом направлении. Основная миссия поискового движения – возвращать из безвестности имена солдат и офицеров Красной армии. Поисковой деятельности он посвятил всю свою жизнь и всегда говорил, что слова «Никто не забыт, ничто не забыто» надо подтверждать делом, – сказал мэр города Руслан Кухарук.На митинге озвучили основные вехи развития поискового движения. Впервые в экспедицию Артур Валерьевич отправился в 1989 году – в Новгородской области проходила Всесоюзная «Вахта Памяти». С 1991 года под его руководством поисковый отряд «Савояр» начал работу на местах боев Великой Отечественной войны.В 2000 году он стал инициатором создания поисковых отрядов на базе высших учебных заведений города Тюмени, а также областного поискового объединения «Десант памяти». Спустя три года Ольховский создал общественную организацию «Областной поисковый центр», которая координирует работу поисковых отрядов на территории региона.