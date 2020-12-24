В отдел уватской полиции обратился 58-летний местный житель с заявлением о том, что он пострадал от действий мошенника. Мужчина рассказал, что ему поступил телефонный звонок от незнакомца.Звонивший от имени сотрудника банка заявил потерпевшему, что его деньги в опасности. Чтобы сохранить сбережения, телефонный незнакомец убедил селянина перевести их на безопасный счет.– Не подозревая обмана, пенсионер обналичил имеющуюся сумму и через банкомат осуществил 14 операций по перечислению денежных средств на абонентские номера злоумышленника. Общая сумма ущерба составил 200 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает личности злоумышленников и призывает граждан быть осторожными при общении с незнакомцами и совершении покупок в сети Интернет.