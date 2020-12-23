В дежурную часть отдела ялуторовской полиции поступило сообщение от местной жительницы об угрозе убийством. Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, задержали подозреваемого.Ссора произошла между сожителями. Вечером потерпевшая вернулась домой с работы, дома ее ждал пьяный сожитель. На фоне выпитого спиртного мужчина стал угрожать ей убийством, замахнувшись табуретом.– Оттолкнув нападающего, ялуторовчанка выбежала в коридор и начала звать на помощь. Соседка, услышав крики, вызвала полицию, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание согласно данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Безработный, ранее судимый горожанин отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.