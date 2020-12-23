В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в кражах и покушениях на кражу.В июне 2020 года горожанин вышел из тюрьмы, где сидел за многочисленные кражи. Спустя месяц его вновь потянуло на дело. По ночам он обворовывал парикмахерские, салоны красоты, небольшие магазины и офисы.– В общей сложности злоумышленник совершил семь краж, похищал в основном деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила более 970 тысяч рублей. Кроме того, на его счету три покушения на кражи, когда денег на объектах не оказалось. Мужчину задержали в сентябре, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.Суд назначил подсудимому четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевших взыскали более 969 тысяч рублей. Взыскание обратили на автомобиль тюменца Mitsubishi Outlander.