На Базарной площади Тобольска рабочие устанавливают памятник композитору Александру Алябьеву. Монумент выполнил известный скульптор Сергей Мильченко.– Место выбрано не случайно. Именно в приходе церкви Захария и Елизаветы с 1828 года ссыльный, лишённый чинов музыкант проживал и совершал регулярные покаяния. В Тобольске Александр Алябьев организовал военный оркестр, часто выступал с ним на благотворительных концертах. В 1832 году ему было разрешено выехать для лечения на Кавказ. На этом его ссылка в древнюю сибирскую столицу была окончена, – рассказал глава города Максим Афанасьев в своем Instagram-аккаунте.Градоначальник уверен, что сквер имени композитора также станет площадкой для реализации творческих идей, местом общения творческой интеллигенции и вдохновения.– Рядом установят рояль, есть небольшая летняя сцена, и главное – в Тобольске огромное количество талантливых и инициативных людей. А это значит, что новое общественное пространство будет жить и развиваться, – резюмировал Афансаьев.