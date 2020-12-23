Урологи ОКБ № 1 успешно прооперировали 4-месячного сына жительницы Подмосковья, который страдал от двустороннего уретерогидронефроза. При этом врожденном пороке развития из-за расширения мочеточника нарушается работа почек. Первая операция малышу не помогла, и тогда женщина отправилась в Тюмень в надежде на чудо.– Мальчику провели вторую операцию – выполнили антирефлюксную пересадку мочеточников, в ходе которой восстановили нормальную уродинамику верхних мочевых путей. Доктор Алексей Лутков переместил мочеточники так, чтобы предотвратить заброс мочи из мочевого пузыря обратно в почку. Без такого лечения почки могли погибнуть, что доставило бы много неприятностей ребёнку и его семье, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Галина Кирсанова.По информации ведомства, после операции ребёнок вместе с мамой еще два месяца провели в стационаре под присмотром специалистов, чтобы избежать осложнений, поскольку почки «запускались» в работу постепенно. На сегодня юный пациент выписан, он чувствует себя хорошо.