В Тюмени некоторые рейсы маршрутов выделят буквенной маркировкой. Это нужно, чтобы пассажиры безошибочно отличали их от автобусов, работающих по основной схеме.По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, литерой «д» будут выделены следующие маршруты: № 1д и № 54д будут следовать в аэропорт Рощино (в отличие от основных схем маршрутов № 1 и № 54, следующих в район Дома Обороны); № 4д будет следовать до ул. Электросетей (в отличие от маршрута № 4, доезжающего до района ММС); № 11д будет следовать до района Антипино и промышленных предприятий на Старом Тобольском тракте (в отличие от основной схемы маршрута № 11, следующего до Рабочего поселка); № 29д будет следовать до ул. Земляничной (в отличие от основной схемы маршрута № 29 до ул. Ватутина); № 47д будет следовать в район Копытово (в отличие от основной схемы маршрута № 47 до района Антипино); № 51д будет следовать в с/о «Русское поле» (в отличие от основной схемы маршрута № 51 до района ММС); № 57д будет следовать в район «Московского дворика» (в отличие от основной схемы маршрута № 57 до ЖК «Плеханово»); № 71д будет следовать до Государственного аграрного университета (в отличие от основной схемы маршрута № 71 до р-на Труфаново).Также стало известно, что с января введут маршрут № 80д «Юрты Андреевские – ул. Лесная (д. Падерина)», который обеспечит транспортное обслуживание жилого комплекса в районе бывшего военного городка на Андреевском озере, с движением автобусов до п. Андреевский. На маршруте будет работать четыре автобуса.Литерой «к» выделены маршруты: № 36к будет следовать в с/о «Ландыш» (в отличие от основной схемы маршрута № 36 до с/о «Лаванда»); № 17к будет следовать в с/о «Ласка» (в отличие от основной схемы маршрута №17 до р-на Метелево); № 120к будет следовать в СК «Здоровье» (в отличие от основной схемы маршрута № 120 до III мкр.); № 129к будет следовать в СК «Здоровье» (в отличие от схемы маршрута №129 до з-да медоборудования); № 145к (1 автобус среднего класса ежедневно в зимний период) будет следовать от СК «Здоровье» (в отличие от основной схемы маршрута № 145 от з-да медоборудования); № 151к будет следовать от з-да медоборудования (в отличие от основной схемы маршрута № 151 от Центрального рынка); № 152к «СК «Здоровье» – с/о «Здоровье-3» ежедневно в зимний период будет следовать от СК «Здоровье» (в отличие от основной схемы маршрута № 152 от з-да медоборудования); № 155к будет следовать от СК «Здоровье» (в отличие от основной схемы маршрута № 155 от областной библиотеки).Отдельно следует отметить, что нумерация маршрута № 7м будет изменена на № 41, а маршрут № 7п утратит литеру «п» и будет обозначен как № 7. Это связано с тем, что указанные маршруты фактически имеют существенно отличающиеся конфигурации схем и ранее действовали как отдельные маршруты.