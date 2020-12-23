Жителям Тюмени представили концепцию развития набережной от моста Челюскинцев до Масловского взвоза. За основу взяты мнения самих горожан.Так, архитекторы предлагают разместить на этом отрезке набережной несколько зон. К примеру, в зоне событий смонтируют навес в виде парусов, которые защитят от солнца и дождя, установят сцену-трансформер и площадку для скейтеров. В зоне встреч разобьют сад и поставят арт-объект из переработанной плитки, которую снимут здесь же, с территории набережной.В зоне общения разместят торговые объекты, а в зоне игр проложат беговую дорожку рядом со спортивной площадкой и поставят вагончики с многолетними растениями. На склоне сделают игровую сетку с канатами для лазания. В зоне созерцания появится участок со скамьями-лежанками, качелями и смотровой башней.По словам мэра города Руслана Кухарука, при дальнейшем проектировании большое внимание должно быть уделено озеленению территории, разнообразию досуга тюменцев и комфорту, в том числе и для маломобильных групп жителей.– Проект преображения этого участка должен быть ориентирован на связь с прошлым. Возможно даже некое «перерождение» речного порта и станции Тура, что здесь располагались когда-то. Важно сохранить историю города и при этом создать такую территорию, которая была бы интересна жителям в любое время года. Концепция призвана стать отправной точкой для того, чтобы полностью изменить набережную, – поделился глава города.