В дежурную часть голышмановского отдела полиции обратился представитель одного из предприятий округа и сообщил, что неизвестные с территории организации похитили 100 килограммов сахара. Ущерб составил около пяти тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих подозреваемых: 23-летнего работника предприятия и 60-летнего жителя села Медведево. Установлено, что молодой человек, находясь на работе, вечером на своем тракторе вывез два мешка сахара по 50 килограммов. В это время неподалеку злоумышленника ждал второй подозреваемый.– Погрузив похищенное имущество в автомобиль 60-летнего мужчины, работник вернулся на рабочее место, а другой скрылся, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.Похищенный сахар изъят и возвращен владельцу в полном объеме. Задержанные свою вину признали. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.