В Тюменской области состоялось заседание антинаркотической комиссии Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Заседание антинаркотической комиссии Тюменской области и координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в регионе, которое провел вице-губернатор Сергей Сарычев, состоялось на прошлой неделе в правительстве региона. Как сообщили в региональном правительстве, участники совещания обсудили состояние преступности за десять месяцев 2020 года.

По словам и.о. заместителя начальника УМВД России по Тюменской области Булата Хайруллина, число зарегистрированных преступлений снизилось на 5,1% с января по октябрь. Правоохранители выявили 2,3 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в т.ч. 1,7 тысяч тяжких и особо тяжких (рост – 11,6% по сравнению с 2019 годом). Из общего числа выявленных 59% - 1387 преступлений связаны с незаконным сбытом наркотиков.

- Из 1004 расследованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков более 97% направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением. В целом из незаконного оборота в течение года изъято более 188 кг, что превышает результаты прошлого года более чем в два раза, - отметил Булат Хайруллин.

Также, по его словам, продолжается работа по ограничению доступа к сайтам, содержащим противоправный контент. Почти тысяча сайтов заблокированы, ещё 53 портала находятся на проверке.

Кроме того, участники заседания обсудили меры, которые принимает тюменская администрация по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью, в т.ч. в сфере незаконного оборота наркотиков. По мнению чиновников, все меры позволяют сохранить контроль за наркоситуацией в Тюменской области.

В заключение Сергей Сарычев поручил уделить особое внимание организации профилактической деятельности.