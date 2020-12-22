Александр Моор: финансирование мер поддержки экономики должно проходить в рамках бюджета Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Сложившаяся в Тюменской области экономическая ситуация из-за коронавируса требует пристального внимания органов власти. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на онлайн-заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, которое прошло на минувшей неделе.

Так, участники заседания рассмотрели ситуацию в лесной промышленности Тюменской области. По словам директора департамента лесного комплекса Тюменской области Леонида Остроумова, ситуация в отрасли стабильная.

- Общий объем обработки древесины в Тюменской области 9 месяцев 2020 года составил более 3 миллиардов рублей, объем производства мебели - 772 миллиона рублей. Это значительно больше, чем в прошлом году, - подчеркнул он.

Замгубернатора Андрей Пантелеев рассказал о дополнительных мерах, которые принимаются в регионе для развития туризма. По его словам, в 2020 году мероприятия по продвижению тюменских туробъектов и маршрутов проходили в регионах УФО, Казани, Питере и Москве.

- Это принесло плоды – в сентябре, невзирая на пандемию, в регионе был зафиксирован рост туристического потока и Тюменская область вышла на показатели сентября прошлого года, - отметил Андрей Пантелеев.

Подводя итоги заседания, губернатор Александр Моор подчеркнул, что все региональные меры поддержки экономики, которые планируются на 2021 год, должны финансироваться строго в рамках принятого областного бюджета.

- В сегодняшней экономической ситуации необходимо гораздо активнее использовать инструменты поддержки предпринимательства, не требующие бюджетных расходов, - заключил глава региона.