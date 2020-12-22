Тюменские дороги признаны лучшими в России, благодаря реализации нацпроекта Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Тюмень стала лидером опроса жителей городов России с населением более 500 тыс. жителей, данные которого опубликовал портал Superjob. Более трети респондентов оценили качество дорог как отличное, ещё 54% – как хорошее, 14% – как удовлетворительное. Никто из респондентов не дал низкую оценку, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Тюмень – единственный город в России, чей средний балл в опросе превысил 4. На втором месте расположилась Казань (средний балл 3,73), на третьем – Москва (3,66). Это не первый раз, когда Тюмень возглавляет дорожные рейтинги. Два года назад горожане оценили качество дорог на 4,25 балла из 5 возможных, в прошлом выездная комиссия ОНФ тоже оценила дороги на высокие баллы.

По результатам опроса, который проводился в официальной группе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», качеством дорог довольны 40% населения. В рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» процент удовлетворенности населения к 2024 году должен вырасти до 50%, а к 2030 году – до 60%. Высокое качество дорог в регионе связано с реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого ежегодно ремонтируется около 200 километров дорог.

По итогам 2020 года в регионе в рамках нацпроекта работали на 209 объектах общей протяженностью 189,88 км. В Тюмени отремонтировали 24,77 км дорог. Полный объем финансирования работ по нацпроекту в 2020 году составил более 3,4 млрд руб., из них объем средств из федерального бюджета – 2,2 млрд руб. (64,63%).