Тюменские предприниматели смогут узнать о мерах господдержки на специальном портале Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Для предпринимателей, занимающихся ИТ-деятельностью, в регионе создали новый сайт – «ИТ-навигатор Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте информатизации, на портале можно узнать всю информацию о получении господдержки бизнеса, подобрать налоговые льготы, финансовые или другие преференции.

Пока не все компании, которые занимаются цифровыми разработками, знают о преференциях, которые дает господдержка в развитии ИТ-бизнеса. Цель сервиса – в донесении информации до предпринимателей и выборе индивидуальных мер поддержки. Кстати, с 2019 года в Тюменской области реализуется региональный проект «Цифровые технологии». Одна из обязанностей региона – информировать о существующих федеральных мерах господдержки развития.

Меры поддержки на сайте представлены по трем направлениям: налоговые льготы, финансовые и иные меры поддержки. Для каждого направления предусмотрена своя анкета, которую можно заполнить за пять минут. По итогам анкетирования организации получают перечень подходящих мер поддержки на основании предварительной оценки (если все требования соответствуют). По каждой мере предпринимателю раскрывают важную информацию об условиях её предоставления, размере, операторе и т.д.

А ещё ИТ-компании могут получить государственную аккредитацию. Аккредитованные ИТ-компании смогут получить пониженные тарифы страховых взносов, возможность привлечения к трудовой деятельности высококвалифицированных специалистов, региональные налоговые льготы.