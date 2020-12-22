Тюменка уехала в село с деньгами знакомого пенсионера. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Нижней Тавды поступило сообщение от пенсионера о том, что у него пропали деньги. Сумма ущерба составила три тысячи рублей. Позже выяснилось, что их похитила жительница Тюмени. Оперативники задержали подозреваемую.

– Ранее судимая неработающая 42-летняя гражданка пояснила, что в день происшествия зашла навестить потерпевшего. В процессе застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленница взяла со стола деньги, оставленные без присмотра и уехала на такси в соседнее село тратить украденные деньги на спиртное, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.