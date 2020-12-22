Тюменский Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ в регионе. Фото: pixabay.com

В Тюменской области в настоящее время заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога. От больных выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии, грипп не циркулирует.

В регионе подходит к завершению вакцинация населения против гриппа. На сегодняшний день привито 914 315 человек или 60,2% от совокупного населения.

– Регулярно проветривайте помещения и проводите влажную уборку, увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов, чаще мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта, а также избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями, – порекомендовали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что при посещении мест скопления людей и больниц нужно пользоваться одноразовыми и гигиеническими масками. Маска подлежит частой смене каждые 2-3 часа. Специалисты управления советуют вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансировано питаться и регулярно заниматься физкультурой.