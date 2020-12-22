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Тюменка сдала полицейским сестру, которая ударила ее кружкой по голове

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменка сдала полицейским сестру, которая ударила ее кружкой по голове.

Тюменка сдала полицейским сестру, которая ударила ее кружкой по голове.

Фото: Вадим Бегун

В городскую полицию поступил звонок от 20-летней тюменки, которая сообщила, что ее побили. Участковый задержал 26-летнюю подозреваемую и доставил ее в отдел.

В день преступления в одной из квартир областного центра произошел конфликт между нетрезвыми сестрами. Не желая выслушивать родственницу, злоумышленница схватила кружку и ударила ею по голове потерпевшей.

– Тем самым она умышленно причинила легкий вред здоровью. Опасаясь за свою жизнь, молодая девушка обратилась за помощью в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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