В Тюмени на 15 лет осудили молодого человека, который построил нарколабораторию. Фото: pixabay.com

В Тюмени осудили 33-летнего жителя Хабаровска. Мужчина незаконно производил наркотики, причем крупными партиями.

В феврале 2019 года хабаровчанин переехал в областную столицу на постоянное место жительства. На полученные от «работодателя» 1,9 миллиона рублей он купил дом в поселке Боровский, где оборудовал нарколаборторию.

Летом в городе Артеме Приморского края злоумышленник забрал из тайников в лесу оборудование для производства наркотиков и через транспортную компанию направил его в Тюмень. Позже через тайник в Челябинске получил химические вещества для производства запрещенных веществ.

– Всего он произвел более 14 килограммов мефедрона для сбыта в Хабаровске. Обвиняемый на деньги от наркодельца (1 220 000 рублей) приобрел автомобиль Toyоta Camry и скрыл в нем большую часть наркотиков. 10 сентября при погрузке иномарки на автовоз мужчину задержали оперативники, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, конфисковал в доход государства дом с земельным участком, машину и мобильный телефон.