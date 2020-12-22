Пострадавший в ДТП с грузовиком под Тюменью получил тяжелые травмы. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На Старотобольском тракте сегодня, 22 декабря, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик Hino. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

– Предварительно установлено, что водитель японской иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что мужчину, управлявшего легковушкой, госпитализировали в местную больницу с тяжелыми травмами. В настоящее время на месте дорожного инцидента наблюдается затруднение.

Сотрудникам ГИБДД приходится регулировать движение вручную, так как пока открыта всего одна полоса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.