Пострадавший в ДТП с грузовиком под Тюменью получил тяжелые травмы.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
На Старотобольском тракте сегодня, 22 декабря, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик Hino. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
– Предварительно установлено, что водитель японской иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве также отметили, что мужчину, управлявшего легковушкой, госпитализировали в местную больницу с тяжелыми травмами. В настоящее время на месте дорожного инцидента наблюдается затруднение.
Сотрудникам ГИБДД приходится регулировать движение вручную, так как пока открыта всего одна полоса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.