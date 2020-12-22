Скончались еще шесть тюменцев с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Тюменской области скончались еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. На этот раз умерли пять мужчин и одна женщина. Им от 36 до 65 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 6 человек: мужчина, 41 год, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; женщина, 36 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и крайне отягощенного анамнеза; мужчина, 60 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 54 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 65 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 52 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 186 пациентов с COVID-19, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 165 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 21 918), 157 человек выздоровели (за весь период – 20 544), девять детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 141 человек остаются под медицинским наблюдением, 818 человек находятся на перевахтовке.