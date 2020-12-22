Новогодние праздники в условиях пандемии: чего ожидать жителям Тюмени

Эксперты расскажут, стоит ли ожидать ужесточения ограничительных мер. Фото vk.com/tmnourhome

Редакции газет «Комсомольская правда» –Тюмень» и «Тюменская область сегодня» 24 декабря проведут совместный круглый стол на тему: «Новогодние праздники 2020-2021 в Тюмени: особенности работы городских площадок и ТРЦ в условиях пандемии». Эксперты расскажут тюменцам, стоит ли ожидать ужесточения ограничительных мер и как горожанам защитить себя от риска заражения COVID-19.

В экспертной встрече примут участие:

– Галина Васильевна Шарухо – руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области;

– Александр Анатольевич Сидоров – директор департамента потребительского рынка Тюменской области;

– Ирина Александровна Алексеева – директор департамента культуры администрации города Тюмени.

В рамках круглого стола участники расскажут, какая праздничная программа ожидает жителей города, в каком режиме будут функционировать ледовые городки и елочные базары в условиях пандемии и др. Отдельное внимание спикеры уделят работе предприятий общественного питания, торгово-развлекательных центров и баз отдыха в преддверии Нового года и в праздничные дни.

Прямая трансляция круглого стола пройдет 24 декабря на сайтах «Комсомольской правды» – Тюмень» и «Тюменской области сегодня», а также в официальных сообществах изданий и популярном паблике «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Начало мероприятия в 11 часов.