Скончался один из сбитых на улице Монтажников в Тюмени пешеходов. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП, которое произошло накануне, 21 декабря, на улице Монтажников. К сожалению, один из сбитых автомобилем пешеходов скончался в больнице.

– Вызов на станцию скорой помощи поступил в 17.53, первая бригада прибыла на место спустя девять минут. На месте работало две бригады скорой помощи. В областную клиническую больницу № 2 доставили двух пациентов: в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, – рассказала пресс-секретарь регионального управления здравоохранения Александра Малыгина.

По ее словам, от травм, несовместимых с жизнью, скончалась женщина. У мужчины диагностировали сочетанную травму и внутреннее кровотечение. За его жизнь медики боролись несколько часов в операционной. На сегодня пациент находится в реанимации в медикаментозном сне, состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в социальных сетях появилась информация об этом происшествии. Автор поста сообщил, что как раз проезжал мимо в то время, когда случился дорожный инцидент. «Авто, совершившее наезд, видно не было, а как минимум двое были без чувств. Страшное дело, сил и здоровья пострадавшим», – написал очевидец происшествия.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пешеходы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Стаж водителя за рулем составляет 7 лет.

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