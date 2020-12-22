В Тюмени из-за «ковидных» нарушений закрыли бары, пекарни и спортзал. Фото: pixabay.com

В Тюмени сотрудники местного управления Роспотребнадзора продолжают контролировать соблюдение организациями мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Так, в декабре ими проверено 318 объектов, из них в 103 выявлены нарушения.

За комплексные нарушения санитарно-эпидемиологической безопасности составлено 155 протоколов. Решениями судов приостановлена деятельность следующих предприятий: кафе «СРЕДА» (ул. Республики, 211, 10 суток), кафе «Ламаджо» (ул. Газовиков, 33, 12 суток), кафе «Лаундж Лондон» (ул. Республики, 26, 15 суток), магазин-пекарня (ул. Барнаульская, 60а, 7 суток), магазин «Планета Одежда Обувь», (ТЦ «Континент», 30 суток), магазин «Родник» (проезд Шаимский, 6а, 10 суток), бар «VOY VOY» (ул. Кирова, 40, 21 сутки), спортивный зал «Ring of fire Gym» (ул. Мельникайте, 138а/7, 10 суток), магазин «ПРОДУКТЫ 24 часа» (ул. Ватутина, 24/1, 28 суток), пекарня-кондитерская «ПЛЮШКИ» (ул. Мельникайте, 97, 15 суток), кафе «Гвидон» (ул. Ставропольская, 11/1, пом. 2, 13 суток), «Кебаб–донер» (ул. Республики, 79 /1, 20 суток), магазин-пекарня-общепит (ул. Пермякова, 50б, 20 суток. В ведомстве отметил, что потом снова проверят эти организации.

Также стало известно, что приостановлена деятельность таких предприятий, как магазин продуктов на улице Свердлова, 95, столовая ТЦ «КОНТИНЕНТ», ИП Годжаев (ул. Амурская, 127), магазин «Метрополис» (ул. Газовиков, 33/18) и магазин продуктов «Лайм» на улице Салтыкова-Щедрина, 53.