Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Тюменского выпускника не стали штрафовать за пронос телефона на ЕГЭ

Горожанин своими действиями не принес никакого ущерба
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий
Тюменского выпускника не стали штрафовать за пронос телефона на ЕГЭ.

Тюменского выпускника не стали штрафовать за пронос телефона на ЕГЭ.

Фото: pixabay.com

В Тюмени выпускника не стали штрафовать за пронос телефона на ЕГЭ. Суд отменил решение об административном наказании.

Как рассказали в Центральном районном суде города Тюмени, ранее административная комиссия ЦАО признала несовершеннолетнего виновным и подвергла его штрафу в размере трех тысяч рублей за то, что он в июле 2020 года, являясь участником единого государственного экзамена, в пункте проведения ЕГЭ имел при себе телефон. При этом парень звонил по мобильному уже после ответа на задания экзаменационной работы и сдачи материала организаторам.

– Данных о возникновении в результате правонарушения существенной угрозы охраняемым общественным интересам граждан, обществу и государству в материалах дела не имеется. Также суд учел отсутствие у молодого человека умысла на причинение государству материального ущерба. Деяние по существу является малозначительным, – рассказали в пресс-службе суда.

Молодому человеку отменили штраф, административное дело прекращено. Постановление не вступило в законную силу.

ОбразованиеОбразование в Тюменской области