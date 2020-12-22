Тюменского выпускника не стали штрафовать за пронос телефона на ЕГЭ. Фото: pixabay.com

В Тюмени выпускника не стали штрафовать за пронос телефона на ЕГЭ. Суд отменил решение об административном наказании.

Как рассказали в Центральном районном суде города Тюмени, ранее административная комиссия ЦАО признала несовершеннолетнего виновным и подвергла его штрафу в размере трех тысяч рублей за то, что он в июле 2020 года, являясь участником единого государственного экзамена, в пункте проведения ЕГЭ имел при себе телефон. При этом парень звонил по мобильному уже после ответа на задания экзаменационной работы и сдачи материала организаторам.

– Данных о возникновении в результате правонарушения существенной угрозы охраняемым общественным интересам граждан, обществу и государству в материалах дела не имеется. Также суд учел отсутствие у молодого человека умысла на причинение государству материального ущерба. Деяние по существу является малозначительным, – рассказали в пресс-службе суда.

Молодому человеку отменили штраф, административное дело прекращено. Постановление не вступило в законную силу.