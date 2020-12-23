Сбер способствует цифровой трансформации строительной отрасли. Фото предоставлено "КП".

Сбербанк в Тюмени провел онлайн-конференцию, посвящённую цифровой трансформации процессов строительства и эксплуатации жилой и коммерческой недвижимости, а также биометрическим технологиям в строительстве. Участниками мероприятия стали строительные компании Тюменского региона и Уральского федерального округа.

В ходе встречи участники обсудили возможности повышения эффективности эксплуатации и содержания жилой и коммерческой недвижимости, узнали о технологиях, способствующих сокращению затрат на эксплуатацию и снижению аварийности, и ознакомились с преимуществами автоматизированного доступа в паркинги жилых комплексов.

Спикерами мероприятия от компании ООО «Современные технологии» выступили коммерческий директор Владимир Попов и руководитель управления цифрового развития Роман Сухачев. От компании VisionLabs – руководитель направления Алексей Луговой.

ООО «Современные технологии» предлагает строительным компаниям технологическое решение «Умный объект». Оно предполагает оснащение инженерной техники датчиками и контролерами для автономного управления микроклиматом, энергоменеджмента и контроля отклонения от норм.

Команда экспертов в области компьютерного зрения и машинного обучения VisionLabs предлагает использовать биометрические технологии для ограничения доступа посторонних лиц на строительные объекты, обеспечения эпидемиологического контроля, повышения безопасности на придомовой территории, а также автоматизированный доступ в подъезд и на паркинг.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Важным направлением работы в Западно-Сибирском отделении Сбербанка является финансирование строительных компаний. Благодаря нашей поддержке в Тюмени, в регионе и за его пределами строятся жилые дома, кварталы и целые микрорайоны. В 2020 году отделением было профинансировано 37 строительных проектов на сумму более 32 миллиардов рублей. Также особое внимание мы уделяем цифровой трансформации компаний строительной отрасли. Нам важно, чтобы партнёры-застройщики развивались с нами в одном ключе, предоставляя качественное, а самое главное, доступное жилье с применением различных инновационных решений.