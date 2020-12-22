Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 декабря 2020 года увеличилось на 165 человек. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 21 918 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 561 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 158 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 906 503 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 51 912 летальных исходов, выздоровело 2 319 520 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выявили новый очаг коронавируса. При этом два удалось ликвидировать – в ярковском и исетском домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Местное управление Роспотребнадзора связывает это с качественно проведенными противоэпидемическими мероприятиями.

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