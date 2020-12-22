Тюменцам объяснили, как встретить Новый год без вреда для здоровья. Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Тюменцам объяснили, как встретить Новый год, при этом не навредив своему здоровью. Продукты, к примеру, следует приобретать заранее, но только если у них длительный срок хранения. При этом надо учитывать срок годности, состав и условия хранения.

– Опасными для здоровья могут стать многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, полуфабрикаты из рубленого мяса. Готовьте салаты, блюда из рубленого мяса, холодец в небольших количествах, тщательно промывайте под проточной водой и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты. Храните торты и пирожные в холодильнике, не храните готовые блюда и сырые (мясо или рыбу) вместе, – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также порекомендовали соблюдать очередность блюд: сначала салат, затем более сытные варианты и горячее. Не следует употреблять холодные блюда после горячих и засиживаться за столом с едой всю ночь.

В управлении также подсказали, как выбрать безопасный салют. Так, приобретать пиротехнику необходимо лишь в специализированных отделах и магазинах и использовать ее только по назначению. Не используйте изделия, если упаковка повреждена или истек срок годности.